Si accende una prevedibile polemica in casa Lazio. Il club annuncia la Fiorentina, i tifosi: "Ma in attacco giochiamo noi?"
E' scoppiata la polemica in casa Lazio, con la squadra di Maurizio Sarri in piena emergenza in attacco vista anche la recentissima cessione di Castellanos. Non ci sarà dunque né lui, né lo squalificato Noslin, né Dia impegnato in Coppa d'Africa contro la Fiorentina all'Olimpico.
E i tifosi…
Rabbia del popolo biancoceleste, che sotto ai post social dove la società annunciava la gara di mercoledì contro i viola, si sono radunati per commentare, chi ironico e chi meno, chiedendo chi giocherà in attacco.
Il mercato si è sbloccato
Abbastanza incomprensibile la strategia della Lazio, che dopo il blocco del mercato estivo adesso può liberamente operare.
💬 Commenti