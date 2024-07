Un altro nome da depennare dalla lista di Pradè? L'Atalanta è vicina al secondo "scippo" dopo Zaniolo

Marco Brescianini si avvicina sempre di più all'Atalanta. Come racconta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, dopo aver ceduto Cambiaghi al Bologna, con i 10 milioni di euro ricavati dalla cessione dell'attaccante, i nerazzurri potrebbero reinvestirli su Marco Brescianini.

Brescianini sempre più lontano dalla Fiorentina

L'Atalanta potrebbe prendere il calciatore italiano reinvestendo i fondi provenienti dalla cessione di Nicolò Cambiaghi al Bologna, con la cifra che potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro.

E la Viola che fa?

La Fiorentina, ora forte su Thorstvedt, potrebbe aver mollato la presa, nonostante il concreto interesse per il giovane italiano. La Viola continua infatti a seguire anche Vranckx per la mediana, dopo aver praticamente chiuso per Valentini per la difesa.