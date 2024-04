Tutto esaurito per il concerto dei bnkr44 a Firenze e sul palco non mancano gli omaggi alla Fiorentina - FOTO FN

Chissà se i bnkr44 avranno visto la partita tra Viktoria Plzen e Fiorentina, prima di salire sul palco del Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall). La band, che vede nella propria formazione due tifosi viola (Caph e Piccolo, ndr), si è esibita davanti a migliaia di persone.

Sul palco anche un omaggio alla Fiorentina

In un teatro completamente sold out i bnkr44 hanno cantato i brani del loro repertorio, compresi ovviamente quello in gara a Sanremo intitolato “Governo Punk” e la cover di “Ma che idea” eseguita con Pino D'Angiò sul palco dell'Ariston. Non sono mancati ovviamente gli omaggi alla Fiorentina: prima Caph si è messo al collo una sciarpa viola dell'era dei Della Valle, poi ha indossato la storica maglia con lo sponsor Crodino. A differenza della partita della Fiorentina a Plzen, il concerto dei bnkr44 è stato un vero successo.

Caph canta fiero con una “vecchia” sciarpa della Fiorentina al collo