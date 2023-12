L'esterno d'attacco della Fiorentina Jonathan Ikone, titolare questa sera contro la Roma, è intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio.

Queste le sue parole: "Dobbiamo fare punti stasera per rimanere in alto in classifica. Dobbiamo continuare a fare le cose nella giusta maniera, e ci auguriamo che oggi arrivino i gol e anche una vittoria".