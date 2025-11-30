Prende la parola anche il capitano Luca Ranieri a Dazn, dopo l'ennesima sconfitta della Fiorentina in campionato:

"Le parole di Edin sono state da leader, aveva chiesto di aiutarci fino al 90’ e non di non fischiarci dopo. Ripartiamo più forti ora perché ci siamo chiariti, sono sicuro che i tifosi ci spingeranno, abbiamo una settimana per stare tutti uniti e sono sicuro che ne usciremo.

E’ diventata una missione adesso, dobbiamo avere paura perché siamo ultimi ma allo stesso tempo dobbiamo avere la voglia di uscirne il prima possibile. Saranno partite difficili, oggi abbiamo fatto anche una grande partita, siamo stati sfortunati ma dobbiamo essere anche noi a cercarci la sorte. La classifica ce la meritiamo ma non per tutto quello che stiamo dando.

Io uno dei leader? Fare il capitano l’anno scorso era molto più semplice, ora è più difficile ma sono queste le sfide che ti fanno crescere. Tutti prima ci dicevano di stare tranquilli perché abbiamo qualità, ora la paura nello spogliatoio c’è ma è una paura giusta".