Nico Gonzalez flop alla Juventus. L'ex Fiorentina lascia i bianconeri dopo una sola stagione e va a giocare in Spagna
Pronto l'addio di Nico Gonzalez alla Juventus. L'argentino ex Fiorentina saluterà i bianconeri dopo una sola stagione dal trasferimento da Firenze a Torino e andrà a giocare all'Atletico Madrid.
L'operazione
Come riporta Sky Sport, il giocatore sbarcherà in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di alcune condizioni.
Le cifre
Se si concretizzerà il riscatto, l'Atletico Madrid dovrà sborsare 35 milioni di euro per riscattare il cartellino di Nico Gonzalez a fine stagione. Un anno fa, l'argentino andò alla Juventus dalla Fiorentina per 33 milioni.
