Nzola scaricato dal Pisa... e adesso? Tre concorrenti della Fiorentina sondano il terreno

M'bala Nzola è stato scaricato. Il centravanti di proprietà della Fiorentina non ha convinto al Pisa e, per Alberto Gilardino e per il club, la partita contro il Como (con tanto di rigore sbagliato) è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Nzola, la misura è colma: il Pisa lo molla

L'angolano è ufficialmente fuori dal progetto nerazzurro, a maggior ragione con l'acquisto da oltre 10 milioni di euro del centravanti nigeriano Durosinmi dal Viktoria Plzen. E adesso? La Fiorentina dovrà pensare a una ricollocazione dell'attaccante.

Non solo Spezia, il suo futuro può essere ancora in A

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nonostante l'interesse risaputo dello Spezia (e sarebbe un ritorno per il giocatore), l'ingaggio e la situazione difficile in Serie B potrebbero essere un problema non di poco conto. Nzola, comunque, può rimanere in Serie A: sondano il terreno Lecce, Genoa e Cagliari, tutte concorrenti della Fiorentina per la lotta salvezza.