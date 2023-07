Occasione all'estero per Gori? Un club della terza divisione tedesca interessato all'attaccante della Fiorentina

Rientrato dal prestito alla Reggina l'attaccante Gabriele Gori al momento si allena al Viola Park in attesa di una nuova squadra. La Fiorentina è quindi intenzionata a girare il giocatore nuovamente in prestito, ma il classe ‘99 non sembra intenzionato ad accontentarsi: dopo una stagione in B non vorrebbe scendere di categoria e preferirebbe avere un’altra occasione nella serie cadetta.

Al momento tuttavia le offerte per Gori non abbondano, anche se un'occasione interessante potrebbe arrivare dall'estero. Secondo TMW, infatti, nelle ultime ore si è interessato al giocatore il Monaco 1860, società tedesca allenata dall'italiano Maurizio Jacobacci, che ha richiesto personalmente al proprio club di fare uno sforzo per il giovane viola. Non certo

Il Monaco 1860 gioca nella terza divisione tedesca e quindi da questo punto di vista Gori farebbe comunque un passo indietro, tuttavia la prospettiva di fare un'esperienza lontano dall'Italia potrebbe intrigarlo a prescindere dalla categoria.