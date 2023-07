Distefano ancora in cerca di un posto. L’attaccante viola ed un futuro incerto

Dopo una stagione davvero convincente sul piano personale e non solo con la Fiorentina Primavera di Aquilani, Filippo Distefano è in attesa di capire quale sarà il suo step successivo e il primo vero passo per l’inizio della carriera nel professionismo. Il classe 2003 si è aggregato alla Fiorentina per il ritiro al Viola Park, salvo poi non prendere parte alle amichevoli contro Parma Catanzaro e Stella Rossa.

Il duttile attaccante toscano era stato cercato dal Pisa ma ancora prima dagli svizzeri del Lucerna, pronti a rilevarlo con la formula del prestito secco. Inizialmente non convinto della destinazione, il calciatore gigliato pare adesso più incline a mettersi in gioco in terra elvetica, per avere spazio e misurarsi la pressione. Anche lo scorso anno Distefano aveva iniziato la preparazione con la prima squadra viola, salvo presto tornare ad aggregarsi alla Primavera.

Ora il giovane giocatore viola è in attesa di conoscere il proprio futuro, in considerazione del fatto che di spazio per lui non ce n’è, almeno nell’immediato. Il reparto esterni d’attacco è folto nella rosa della Fiorentina, da Gonzalez a Ikone, passando per Brekalo e Sottil. Distefano non potrà più giocare in Primavera e dovrà presto decidere il suo futuro, che sembra proprio non essere in maglia viola, almeno per la stagione ormai prossima ad iniziare