Nzola può raggiungere Nicola in Sardegna. Il Cagliari continua a spingere per l'angolano

Il Cagliari spinge per Nzola

Secondo quanto riporta Sportitalia, si sarebbe riaperta la pista che porta a M'Bala Nzola per il Cagliari. L’attaccante classe '96 è in uscita dalla Fiorentina e non è stato convocato per la tournèe in Inghilterra.

Nzola è ai margini fin dall'inizio del ritiro e non è stato mai aggregato alle sedute di gruppo al Viola Park. Il Cagliari è la squadra che al momento si sta muovendo con maggiore decisione sul giocatore, pronto a lasciare Firenze quest'estate dopo un solo (fallimentare) anno.