Il giornalista fiorentino, Luca Calamai, sul proprio profilo Twitter, ha espresso il proprio pensiero sulla vicenda M'Bala Nzola, che abbiamo definito anche stamani un separato in casa con la Fiorentina.

“Ufficializzato che è fuori dal progetto”

“E’ strano che la Fiorentina non abbia portato Nzola in tournée in Inghilterra - ha scritto Calamai - Così ha ufficializzato che è fuori dal progetto Palladino”.

“Fare cassa ora è più complicato”

E inoltre: “Spero sia una strategia studiata insieme al procuratore Branchini. Altrimenti fare cassa con Nzola sarebbe ancora più complicato”.