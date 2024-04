L'Italiano sballottato: Da Napoli a Torino, passando per Bologna. E Gilardino chiede un progetto forte

Il mercato degli allenatori è già molto attivo. In questo senso uno dei principali protagonisti è l'attuale tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano.

Da nord a sud

Il suo ciclo a Firenze è praticamente giunto al capolinea. Il suo futuro? Italiano si ritrova ad essere sballottato da nord a sud. Piace da tempo a De Laurentiis e al Napoli, è indicato come possibile successore di Motta al Bologna. Non solo, ora spunta anche il Torino: è molto apprezzato da Cairo e dal ds Vagnati, scrive stamani Tuttosport.

Gila vuole rassicurazioni tecniche altrimenti…

Sempre sul quotidiano sportivo torinese è possibile leggere di un Gilardino che potrebbe venire alla Fiorentina. Il suo rinnovo contrattuale col Genoa ancora non c'è: non è solo una questione di ingaggio, quanto soprattutto di progetto tecnico per la prossima stagione da parte del club rossoblu. Insomma il Gila vuole una squadra competitiva e vuole rassicurazioni, altrimenti è pronto ad andarsene.