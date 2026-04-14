Il simpatico retroscena di Toni: "Quando ero alla Fiorentina chiamavo in radio fingendomi un tifoso e dicevo che Pazzini non doveva giocare"

Al podcast di Aura Sport hanno parlato i due ex compagni di squadra alla Fiorentina Luca Toni e Giampaolo Pazzini, che hanno raccontato alcuni retroscena sulla sua avventura in viola.

Le parole di Toni sulle critiche

“A volte evitavo proprio di leggere i giornali, erano gli altri a raccontarmi cosa si diceva. A Firenze bastavano tre partite senza gol e iniziavano a dire che Toni non segnava più e che bisognava sostituirlo. Ma è normale, nelle piazze importanti succede così. Mi è successo anche a Monaco con il Bayern. Sei sempre in discussione".

Il simpatico retroscena

Ancora Toni: "A volte, per divertirci, chiamavamo nelle radio fiorentine fingendoci tifosi. Io per esempio dicevo che ero Luciano da Montelupo e dicevo che Pazzini non doveva giocare. Poi gli facevamo ascoltare tutto ridendo". E Pazzini ha aggiunto: "Sì le critiche mi pesavano un po', soprattutto quelle dei giornali. Durante i ritiri, Bojinov mandava messaggi che comparivano sotto durante la trasmissione Campioni, e a volte mi metteva a confronto con altri, di solito quelli meno bravi. Erano tempi diversi da oggi".