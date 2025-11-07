Fabregas: "Nessuno pensava alla Fiorentina ultima, eppure può succedere. Como in Europa? Piedi per terra"

Il momento della Fiorentina è particolarmente difficile. Gli ultimi sono stati giorni di grandi cambiamenti, con le dimissioni di Pradè e l'esonero del tecnico Pioli. Oggi è stato ufficializzato Paolo Vanoli alla guida della squadra.

Fiorentina ultima: chi se l'aspettava?

Tra le tante sconfitte di questo avvio, c'è proprio quella contro il Como, che invece si sta affermando tra le realtà più competitive i questo campionato. L'ambizione è alta e si inizia a parlare anche di sogni europei. Lo confessa l'allenatore Cesc Fabregas in conferenza stampa, con un riferimento anche sulla Fiorentina.

“Nessuno se lo sarebbe mai immaginato, ma tutto può succedere”

"Tutto può succedere. Nessuno pensava che la Fiorentina sarebbe potuta essere ultima in classifica, ma può succedere. Così come il Leicester che vince la Premier League. Noi stiamo con i piedi per terra, abbiamo umiltà assoluta e continuiamo a lavorare".