Questo pomeriggio il giornalista de La Gazzetta dello Sport Pietro Razzini, che segue da vicino le vicende legate al Parma, è intervenuto a Radio Sportiva per fare il punto della situazione in casa rossoblu.

“La volontà della dirigenza del Parma è quella di mantenere il piu possibile i tanti giovani all'interno dello scacchiere del neo allenatore Cuesta. E' anche vero che Bonny sembra ormai esser piu vicino al trasferimento all'Inter che ad un'eventuale permanenza a Parma. Le cifre sono quelle che sentiamo in questi giorni, la richiesta del club emiliano è attorno ai 24 milioni, ma l'Inter è intenzionata a far scendere il prezzo attraverso l'inserimento di alcune contropartite tecniche”.

“L'Inter ha provato a proporre Esposito per Bonny ma il Parma non ha accettato”

Ha anche aggiunto: “Il Parma non vorrebbe seguire questa opzione, preferendo per una soluzione cash. I nerazzurri stanno spingendo per inserire nella trattativa Sebastiano Esposito, che però con il passare del tempo potrebbe esser destinato ad altre piazze”.

"Sohm potrebbe partire. Bernabè piace alla Fiorentina ma siamo in alto mare"

Un commento anche su altri profili gialloblu tra cui Bernabè, accostato nelle ultime ore alla Fiorentina di Pioli: “Altri nomi di cui si sta parlando molto, soprattuto in uscita, sono quelli di Sohm, molto vicino a partire. Mentre i big come Suzuki e Bernabè dovrebbero rimanere. Per lo spagnolo è vero che nelle ultime ore si è palesato l'interesse della Fiorentina, visto che piace molto al neo tecnico gigliato, ma per il momento la trattativa è ai minimi termini”.