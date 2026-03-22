In attesa di notizie sulle condizioni di Scamacca, Tuttosport avverte: "Non dovesse farcela, occhi su Piccoli"

Questione spinosa, quella legata alla presenza di Scamacca con la Nazionale: occhio agli ultimi risvolti che potrebbero interessare anche la Fiorentina.

Occhi su Firenze

Pur avendo lamentato un problema agli adduttori, per il quale ha saltato in toto la sfida odierna tra Atalanta e Hellas, sembra che Gattuso sia comunque intenzionato a portare Scamacca per i play-off. Tuttavia, riporta Tuttosport, qualora la punta dell'Atalanta non ce la dovesse fare, il nome di Piccoli sembra il più gettonato per sostituirlo.

La coppia viola in azzurro

In Nazionale ritroverebbe Kean, proprio come nella tranche dello scorso ottobre, quando però raccolse solo 3 minuti nel finale contro Israele: 90 minuti che Kean saltò, in quanto alle prese con problemi fisici.