E dopo Natale, arriva un altro centrale. Il primo regalo per Palladino e il possibile utilizzo

C'è stato un momento in cui la Fiorentina di Palladino era in emergenza difesa. Fra squalificati, infortunati e sperimentazioni di difese a tre, la Viola non riusciva ad ingranare. Poi la svolta. Ranieri e Comuzzo, il primo fatto addirittura capitano, l'altro classe 2005 lanciato titolare in pianta stabile. Nel mentre, le prove di Martinez Quarta a centrocampo, l'U.F.O. Pongracic e qualche apparizione (mistica) di Moreno. Ma un nuovo sceriffo (un nuovo centrale) sta arrivando in città.

Il regalo di Natale arriva dall'Argentina

Passato il Natale, sbarcherà a Firenze Nicolas Valentini, ormai ex Boca Juniors, già “acquisito” dal club gigliato in estate. La scelta di non pagare nemmeno un centesimo per averlo in anticipo era stata dettata dall'acquistone estivo di Pongracic… Prima di scoprire che da lì avrebbe passato più tempo ai box, che in panchina, che non in… campo. Moreno, invece, è stato persino bocciato per affrontare i modesti avversari della Fase Campionato di Conference League: le poche volte che è stato proposto, aveva fatto intravedere… poco e nulla. Tanti puntini di sospensione, come avrete notato, gli stessi che descrivono la criptica situazione della difesa della Fiorentina. Solida con il quintetto consolidato De Gea, Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens ma altrettanto fragile quando si tratta delle riserve.

Dove lo piazza Palladino?

Da gennaio, tuttavia, qualcosa cambierà. Valentini, in patria, era considerato un buon prospetto, un classe 2003 già pronto per grandi palcoscenici. Unica pecca, un caratterino un po' frizzantino. Un classico, per i centrali sudamericani. Palladino lo attende al Viola Park per rinvigorire la propria linea di difesa, in difficoltà evidente (principalmente a causa di Ranieri) con Bologna e Udinese. Impensabile immaginare un ritorno alla difesa a tre, nonostante le recenti delusioni e il dubbio su come rimpiazzare la casella mancante di Bove. Ma Valentini potrebbe portare aria nuova a un affiatato duo che rischia altrimenti di non rinnovarsi più. Comuzzo sta reggendo i centravanti che gli vengono affibbiati, mentre Ranieri avrebbe da riprendere quello smalto che caratterizza le sue migliori uscite.

Ostacoli iniziali?

Valentini, allora, arriva in un buon momento. La classifica, nonostante due KO di fila, continua a sorridere, la difesa è tosta ma potrà beneficiare lo stesso di un nuovo innesto per le turnazioni fondamentali in Coppa. L'ostacolo che si troverà davanti, piuttosto, è costituito dal rientro di Pongracic, adesso al 100% della forma fisica che deve legittimare i 15 milioni spesi per lui. L'altro grande interrogativo, ma questo valido per tutti gli argentini, riguarderà il suo ambientamento: vi ricordate quanto ci aveva messo Quarta? Ecco, a quello va aggiunto tutto il periodo di ‘fermo’ che Valentini ha scontato da separato in casa alla Bombonera.