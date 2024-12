Nicolas Valentini è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina: il difensore argentino arriverà a Firenze entro la fine della prossima settimana, atteso dalla sua prima esperienza in Europa. Il club viola sa bene che dovrà attendere la sua migliore condizione, dato che non scende in campo per una gara ufficiale da oltre otto mesi. Il tutto è dovuto dalla frattura con il Boca Juniors.

Dove nasce l'insanabile rottura tra Valentini e il Boca

La versione è già nota: in prossimità alla scadenza del suo contratto (tra pochi giorni), il Boca ha cercato di trovare un accordo per il rinnovo, che Valentini ha prontamente rifiutato. Da qui, come riporta Bolavip Argentina, la frattura è nata dal momento in cui il club ha realizzato di non poter percepire alcun compenso economico dall'addio di Valentini. E da lì il matrimonio tra i due è finito nel peggiore dei modi.

L'ordine del club agli allenatori: no a Valentini

Il portale sudamericano racconta questi ultimi otto mesi: il Boca Juniors ha imposto di lasciare fuori Valentini a tutti e tre gli allenatori passati dagli Xeneizes negli ultimi otto mesi (Martinez, Herron e Gago). C'è stato anche un parziale riavvicinamento, con il classe 2003 che ha potuto comunque allenarsi presso il club. Ma il suo purgatorio sta per finire, Firenze lo attende.