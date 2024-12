Otto mesi e mezzo senza una partita: Valentini selezionato come vice Ranieri, ma servivrà tempo

Il primo ad arrivare a Firenze tra i primi acquisti della Fiorentina sarà Nicolas Valentini, difensore argentino in arrivo da svincolato dal Boca Juniors. La società viola aveva ufficializzato il suo arrivo già in estate, per rimandare poi l'approdo ufficiale in viola a gennaio 2025, quando il giocatore sarà libero da ogni vincolo con i gialloblù.

In realtà il giocatore sarà in Toscana già prima di Capodanno, per iniziare a lavorare con la squadra e con Palladino in vista di un gennaio impegnativo. L'allenatore viola lo considera il perfetto alter ego di Ranieri, ma è difficile pensare in un suo impiego in tempi rapidi.

Nonostante si sia allenato prima con un preparatore personale e poi di nuovo con il Boca (da fuori rosa), Valentini non gioca una partita ufficiale dallo scorso aprile. Quasi otto mesi e mezzo di stop. Oltre all'ambientamento, servirà ritrovare anche il ritmo gara. Lo scrive La Nazione.