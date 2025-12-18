Italiano: "Mi ricordo ancora la finale tra Fiorentina e Inter. Quel giorno i nerazzurri..."

L'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è impegnato in questi giorni nella trasferta in Arabia per la finale a quattro della Supercoppa Italiana.

La finale

Il Bologna affronterà l'Inter, squadra con la quale ha già avuto un grosso dispiacere il tecnico nato in Germania e proprio quand'era alla Fiorentina: “Mi ricordo la finale di Coppa Italia del 2023. L’Inter ha fatto una prestazione grandiosa. Per batterli servono errori, non si possono fare regali e superficialità sotto zero".

“Contro queste squadre devi performare a livelli superiori”

E anche: "So che abbiamo le qualità per far male e possiamo giocarci le nostre possibilità. Contro certe squadre devi performare a un livello superiore e quando lo dico intendo proprio questo”.