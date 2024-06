Una stagione partita malissimo, proseguita meglio e culminata con il trionfo in Coppa Italia. L'incoerenza tra il percorso eccellente nella competizione e quello mediocre in campionato, con il mancato accesso alle finali Scudetto, è un po' il simbolo dell'annata Primavera della Fiorentina, una squadra giunta al suo anno zero dopo il ciclo di Aquilani.

Annunciata la prima amichevole

Nessun dubbio però sulla riconferma di Daniele Galloppa, che nella prossima stagione dovrà conferire alla sua squadra un'identità più definita. Un'annata importante che si aprirà con la prima amichevole ufficiale fissata per sabato 10 agosto, alle ore 18 al Viola Park, contro la Sangiovannese che milita in Serie D.