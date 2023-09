Dopo il primo successo, l'Empoli perde pezzi. Un titolare di Andreazzoli non ci sarà contro la Fiorentina

Dopo il primo successo stagionale in Serie A, arriva una brutta notizia per il nuovo Empoli di Aurelio Andreazzoli. Attraverso un report medico il club toscano ci aggiorna sulle condizioni del calciatore Giuseppe Pezzella, uscito anzitempo durante la gara vinta per 1-0 contro la Salernitana di Paulo Sousa:

"Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Giuseppe Pezzella, uscito durante la gara di ieri contro la Salernitana, hanno evidenziato una frattura al malleolo peroneale destro".

A questo punto, il terzino sinistro salterà sicuramente la sfida contro la Fiorentina di lunedì 23 ottobre alle ore 20:45.