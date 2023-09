Tifosi, accorrete numerosi! Il Viola Park apre le porte per la prima storica volta. Ecco quando

“Sabato 30 Settembre, alle ore 13, allo Stadio “Curva Fiesole” del Viola Park si disputerà la partita Fiorentina – Milan, valida per il campionato di Primavera 1 Tim, mentre Domenica 1 Ottobre, alle ore 12, allo Stadio “Davide Astori”, sempre all’interno della nuova casa della Fiorentina, si disputerà il derby contro l’Empoli, valido per il Campionato Under 17”.

Così scrive la società viola attraverso il proprio sito ufficiale, dichiarando ufficialmente aperta l'era del Viola Park per tutti i tifosi della Fiorentina. “Per accedere alla prima, storica, partita disputata all’interno del nuovo Centro Sportivo gigliato, sarà possibile acquistare i biglietti solo ed esclusivamente online attraverso il sito www.bigliettifiorentina.com”.

E ancora: “Per questo incontro la capienza massima dello Stadio “Curva Fiesole” sarà di 2000 posti. Informiamo inoltre i tifosi che, all’interno della struttura, sarà possibile acquistare cibo e/o bevande solo ed esclusivamente tramite carta di credito”.