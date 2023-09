Viola Park: Arriva il via libera all’ingresso dei tifosi, fuochi artificiali per l’inaugurazione. I dettagli

La telenovela dell’agibilità per il Viola Park o, più precisamente, per i due mini stadi interni, è finita. Il sopralluogo della Commissione comunale pubblico spettacolo ha dato esito positivo. Il Comune di Bagno a Ripoli può quindi concedere il via libera all’accesso dei tifosi.

La Commissione, come previsto, si è presentata stamani, giovedì 28 settembre, alle ore 9, al Viola Park. A presiederla l’architetto Antonino Gandolfo, dirigente dell’area Governo del territorio del Comune di Bagno a Ripoli; con lui il comandante della Polizia Municipale, Filippo Fusi, un ingegnere, un perito elettronico, un addetto dell’ufficio ambiente, un rappresentate dei Vigili del Fuoco, uno della Asl Toscana Centro e uno del Coni.

La Commissione ha verificato la rispondenza alle realizzazioni, di quanto previsto nei progetti di adeguamento, e ha rilasciato parere positivo. Nelle prossime ore il Suap (Sportello unico per le attività produttive) del Comune di Bagno a Ripoli consegnerà alla Fiorentina il documento che certifica l’agibilità.

Al Viola Park fervono, intanto, i preparativi per la grande festa di inaugurazione dell’11 ottobre. Momento clou della serata sarà un grande spettacolo di fuochi d’artificio che partiranno proprio dal cuore del centro sportivo.