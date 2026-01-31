​​

header logo

Corriere Fiorentino: da zero attaccanti al ballottaggio

Redazione /
Corriere Fiorentino

Sul Corriere Fiorentino la preview di Napoli-Fiorentina, in programma oggi pomeriggio: “Il maestro e l'allievo”. In taglio basso: “Piccoli subito, poi Kean: in attacco è pronta la staffetta” e: “Commisso: riporteremo la squadra in alto”.

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (1)