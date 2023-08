Calciomercato e Arabia Saudita, ci sono anche giocatori della Fiorentina nel mirino?

Nel mondo delle statistiche sportive legate alle quote delle scommesse live il campionato dell’Arabia Saudita si sta ritagliando un posto sempre più importante, visti i nomi e i grandi calibri su cui i tanti milioni a disposizione delle squadre della nazione asiatica stanno facendo gola. Nel commento di Canovi - noto agente di calciatori e allenatori - si leggono interessanti suggestioni su quello che è l’impatto dell’Arabia Saudita nel mondo del calcio, parlando anche del caso Mbappé e dell'offerta araba di 700 milioni di euro per un solo anno di contratto: ”È un'offerta fuori da ogni canone economico, sportivo. È un'offerta per un solo anno di contratto che è ancora più sconvolgente ma è chiaro che l'Arabia Saudita in questo momento ha un piano decennale per investire 2 miliardi all’anno”.

Per l’agente la Serie A ha una sola occasione di riscatto, partendo dai giovani ma riuscendo prima di tutto a partire dalle basi. Ecco il suo punto di vista: “Bisognerebbe riformulare il concetto di seconda squadra finora fallimentare visto che lo fa solamente la Juventus. Bisognerebbe obbligare tutti i club ad avere la seconda squadra con un minimo garantito di giocatori da inserirvi. Poi servirebbe una manovra politica per aiutare i club ad avere gli stadi”, e molte altre riforme che paiono lontane dal trovare sbocchi.

Amrabat e non solo: i possibili giocatori della Fiorentina in partenza

Tra le squadre di Serie A che potrebbero approfittare di questa situazione c’è anche la Fiorentina, entrata negli ultimi giorni in tante trattative di mercato con squadre arabe che potrebbero rimpinguare (non poco) i conti della squadra toscana. Come sottolineato da diverse testate nazionali o locali, potrebbero arrivare una pioggia di milioni nelle casse della Fiorentina dall’Arabia Saudita: l’ultimo nome della rosa viola finito nel mirino dei club sauditi è quello di Sofyan Amrabat, che ben conosce quel genere di mondo - in mostra lo scorso autunno ai Mondiali con il Marocco - e che sarebbe felice di passare all’incasso e portare a casa un contratto da sceicco (è proprio il caso di dirlo).

Ci sono anche altri giocatori che da qualche giorno sono corteggiati da club arabi: il primo è Ikone, osservato speciale per le sue doti fisiche e tecniche non del tutto espresse in Serie A, ma che potrebbero fare gola a squadre che tecnicamente restano ben al di sotto di quelle italiane (nonostante i faraonici bilanci). L’esterno francese è finito con forza nel mirino dell’Al Ettifaq, che ha offerto un ingaggio da 8,5 milioni netti a stagione più bonus al giocatore.