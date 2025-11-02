La Fiorentina è morta, è oltre lo stato comatoso e non è minimamente in grado di partecipare a questo campionato di Serie A: la sconfitta di oggi contro il Lecce dovrebbe rappresentare la tappa finale di Stefano Pioli sulla panchina viola. Al fischio finale la squadra è stata travolta prima dai fischi e poi da un sinistro silenzio. Lo stesso silenzio stampa che ha indetto la società viola.

Nella pancia del Franchi è in corso un summit tra chi è rimasto del risicato organigramma viola, il Dg Ferrari, presente in tribuna, il Ceo Mark Stephan e il Dt Goretti, con probabilmente in collegamento anche il presidente Rocco Commisso. Non è ben chiaro chi si assumerà la responsabilità della decisione tecnica su Pioli (e sul suo eventuale sostituto), ma questo è un altro discorso.