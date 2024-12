Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è andato all'ospedale di Careggi, dopo esser passato dal Viola Park, per trovare Edoardo Bove, ricoverato dopo il malore di ieri pomeriggio. Gravina ha avuto anche modo di parlare con il calciatore della Fiorentina:

“Si sta già informando sul campionato”

“Bove si sta già informando sulle partite del campionato, segno positivo che ha voglia di tornare. Non ho parlato con i medici per questioni di privacy, ma mi faceva piacere portare la vicinanza di tutto il mondo del calcio al ragazzo. Ho colto anche l'occasione per salutare la famiglia, sorprendente l'armonia e la serenità di queste persone in questo momento”.

“Bove vuole guardare la Roma stasera”

“Ho ringraziato anche la Fiorentina, Pradè, Ferrari e Palladino, dopo averci pranzato insieme al centro sportivo. Questi sono i momenti in cui il calcio riesce a stare unito. Ieri sera l'intervento a Bove è stato veloce da parte di tutti i calciatori in campo. Ho scambiato qualche battuta con il ragazzo, mi ha detto che forse guarderà la Roma stasera, stava solo cercando un modo per vederla (sorride, ndr)”.