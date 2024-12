Il terzino della Fiorentina Dodô, dopo le ore di paura, ha pubblicato sui social una foto del compagno Bove con alcune parole di sostegno. Questo quanto si legge:

“Correremo per te ogni minuto, cercheremo per te la vittoria in ogni partita, aspettandoti in campo per trasmetterti la tua gioia, e il tuo bel calcio tornerà migliore di prima”.