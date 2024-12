Terminata l'assemblea di Lega Serie A: ratificato il rinvio di Fiorentina-Inter, ma per la data del recupero...

Come riporta tuttomercatoweb.com, si è da poco concluso il consiglio straordinario di Lega Serie A. Non è ancora stata individuata una data per il recupero di Fiorentina-Inter, con la partita che ricomincerà dal 17esimo minuto, momento del malore di Edoardo Bove.

L'assemblea ha infatti semplicemente ratificato il rinvio a data da destinarsi della sfida, tenendo buone le varie ipotesi previste per il mese di febbraio: possibili date il 5 o 26. Da capire come sarà possibile incastrare i quarti di Coppa Italia.

Altra data papabile è il 12 febbraio, ma solo se entrambe le squadre supereranno si qualificheranno tra le prime otto di Champions e Conference League, evitando così gli spareggi che ci saranno in quella data. Servirà dunque ancora aspettare per capire quando si recupererà la sfida.