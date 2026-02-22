D'Aversa alla fine potrebbe tornare davvero in A e ritrovarsi in lotta salvezza con la Fiorentina

Era stato uno dei primi nomi sondati dalla Fiorentina al momento dell'addio di Pioli a novembre: è Roberto D'Aversa, un paio di retrocessioni di fila alle spalle e mal digerito in partenza dall'ambiente viola. La società gigliata si orientò allora su Vanoli, lasciando perdere D'Aversa che per altro era già pronto a partire in direzione del Viola Park.

La situazione problematica in cui versa il Torino potrebbe però riportare davvero D'Aversa in Serie A, con Baroni vicino all'esonero dopo il 3-0 incassato oggi dal Genoa. Secondo Gianluca Di Marzio, è proprio lui il favorito per sedersi sulla panchina granata e, di fatto, lottare per la salvezza proprio insieme alla Fiorentina.