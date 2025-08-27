DIRETTA VIDEO - "Hangover Viola", adesso in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Ospite Francesco Matteini

Questa sera alle ore 21.30 andrà in onda una nuova puntata di Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata parleremo di mercato con tutti i nomi più caldi in entrata (Lindelof, Nicolussi Caviglia, Lamptey), la situazione delle uscite e il no di Comuzzo all'offerta dell'Al-Hilal. Ci proietteremo poi al ritorno dei playoff di Conference League contro il Polissya.

L'ospite di questa sera

Parteciperanno i nostri redattori e un gradito ospite, il giornalista e nostro editorialista Francesco Matteini. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

