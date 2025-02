L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Giacomo Banchelli ha parlato a News.superscommesse.it, toccando i temi più importanti in casa viola. Ecco le sue parole: “Viola da Champions League? Sì. La rosa può competere per certi piazzamenti, soprattutto dopo un mercato condotto con criterio. Tolte le prime tre, se la gioca alla pari delle dirette rivali, quindi Juventus, Lazio, Milan… Unica condizione: la Fiorentina deve sperare che Kean sia sempre al top della condizione. Per come gioca Palladino il centravanti è fondamentale e non ha sostituti”.

“L'Inter è la più forte del campionato. Ma mi aspetto una Fiorentina combattiva”

Sulla gara contro l'Inter: “L'avversario più difficile per la Fiorentina? Direi per tutte le squadre, è la più forte del campionato. Anche nel derby, dove ha pareggiato, avrebbe comunque meritato la vittoria. La squadra di Inzaghi sta molto bene adesso, batterla è veramente complicato. La Viola ha anche parecchie defezioni… ma mi aspetto comunque uno spirito combattivo”.