Meno di quarantotto ore a Fiorentina-Frosinone, eppure la Viola si concede un giorno di riposo

Una notizia sorprendente, nell'antivigilia di Fiorentina-Frosinone. La Viola deve riprendersi da un 2024 partito male, come affermato dallo stesso allenatore Vincenzo Italiano, e può ripartire proprio dall'incontro in programma questa domenica alle 12:30. Ma lo farà soltanto dalla rifinitura.

Anomalo giorno di riposo

Oggi, infatti, la Fiorentina non si è allenata al Viola Park: giorno di riposo per la squadra di Italiano a meno di quarantotto ore dal match. Si torna in campo domani, per la sola rifinitura in preparazione alla sfida contro il Frosinone.