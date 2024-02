Di Francesco: "Lirola recuperato, devo decidere se farlo giocare. In vista della Fiorentina abbiamo lavorato sulla difesa"

A due giorni dalla sfida contro la Fiorentina, ha parlato così il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco: “Lirola e Valeri hanno una settimana di lavoro in più sulle gambe, vedrò se schierarli dall'inizio oppure riproporre Gelli e Brescianini. Ultimamente sto provando a giocare con due attaccanti, ma lavoriamo più sui principi di gioco che sui moduli”.

“Stiamo lavorando sul fuorigioco”

In difesa - ha aggiunto Di Francesco - qualcosa cambierò sicuramente, dipenderà anche dalla Fiorentina. Dopo i gol subiti contro il Milan abbiamo lavorato sul fuorigioco, è un discorso che riguarda tutto il reparto difensivo e non il singolo. Sono situazioni delicate in cui i dettagli fanno la differenza, ma con il lavoro si può migliorare".