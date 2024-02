Non arrivano più gol nei primi 45 minuti delle gare della Fiorentina. Solo una volta (vs Monza) in gol nel primo tempo dal 6 dicembre, quando la squadra di Italiano vinse ai rigori in Coppa Italia contro il Parma dopo essere andata sotto 2-0 al Franchi.

Monza e Salernitana, sintomo che segnare nel primo tempo fa bene

L'ultima volta, oltre alla vittoria a Monza, che la Fiorentina ha segnato nella prima frazione, era contro la Salernitana e la pratica era già pressoché chiusa all'intervallo.

Sette volte sotto all'intervallo negli ultimi 2 mesi

La mancanza di gol fa sì che negli ultimi due mesi siano state ben sette le occasioni in cui la squadra viola è andata negli spogliatoi sotto di un gol, non riuscendo mai a rimontare verso la vittoria. Serve ritrovare convinzione fin dall'inizio per mettere la partita sui binari giusti nel primo tempo.