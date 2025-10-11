I risultati del Settore Giovanile della Fiorentina lasciano il segno: Angeloni riceverà un premio alla carriera

Lunedì prossimo a Tolentino, in collaborazione con la BSP Football Agency ed il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimc, è in programma un importante meeting sul settore dello scouting: l’evento denominato "Il mercato e lo scouting internazionale. Dal settore giovanile alla prima squadra". E come è possibile immaginare alla manifestazione parteciperanno alcuni dei piu importanti dirigenti calcistici italiani.

Un dirigente della Fiorentina è tra i relatori dell'incontro

Tra i nomi di spicco, che saranno presenti a Tolentino in qualità di relatori, saranno presenti anche l’ex Juventus Federico Cherubini, attualmente amministratore delegato del Parma, e il viola Valentino Angeloni, primo responsabile del settore giovanile della Fiorentina. L’incontro sarà un’occasione per parlare dell’importante ruolo dello scouting all’interno di una società sportiva, e sopratutto per rendere merito ai due dirigenti in questione.

Per Angeloni è in arrivo anche un premio alla carriera

L’AD gialloblu e il responsabile del settore gigliato infatti saranno protagonisti anche di un momento speciale. Secondo quanto confermato anche dal programma dell’evento, al termine di esso, il Sindaco Mauro Sclavi e il Vicesindaco Alessia Pupo consegneranno a Cherubini e Angeloni il Premio alla Carriera, un riconoscimento “per l’impegno profuso nel contribuire a realizzare i sogni di tanti giovani calciatori”.