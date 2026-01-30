L'ex portiere, tra le altre, della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio per parlare della situazione di Joseph Commisso presidente viola: “L'ambiente del calcio è complicato e la situazione richiedeva una soluzione interna. Difficile ipotizzare una presidenza in mano alla moglie Catherine, per l'eredità familiare il posto spettava a lui. A Firenze ha trascorso un po' di tempo, saranno quattro mesi utili per aumentare le sue conoscenze”.

“Decideranno cosa fare solo a stagione finita. Ora la società va gestita nel breve termine, va capito visto quello che è successo a Rocco. Carica di Joseph transitoria? Non lo so, adesso conta soltanto una cosa: uscire dalla zona retrocessione e dalla disastrosa situazione della Fiorentina dal punto di vista tecnico. Ero più tranquillo e fiducioso, poi abbiamo perso contro Cagliari e Como… e sono nuovamente preoccupato, molto”.

“Il mio ottimismo cala, sono preoccupato”

E aggiunge: “Visto il valore dei giocatori di questa rosa, pensavo che potessero uscire da questa situazione ben più in fretta. Invece il Cagliari ci ha ingannato e il Como ha dato una lezione di calcio. La Fiorentina non sta determinando, guarda cosa fa gli altri e si adatta. Sta calando il mio ottimismo”.