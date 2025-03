Graziani: "Gudmundsson ha deluso le aspettative, ma siamo sicuri sia solo colpa sua? Se non lo fa giocare, Palladino deve spiegare il motivo"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Dopo Kean, Gudmundsson è il calciatore più importante per qualità tecniche e non solo. Deve giocare, sempre, se non lo fai giocare devi prenderti le tue responsabilità e spiegare il motivo. E' una stagione negativa per lui, ci aspettavamo indubbiamente di più, ma siamo sicuri che le colpe siano tutte sue?".

“Aspettiamo fine stagione per giudicare”

Poi ha aggiunto: “Palladino è bravo, altrimenti non arrivi a certi livelli. Però è passato da Monza a Firenze, due realtà completamente diverse. La società ha fatto un ottimo mercato a gennaio, ma ora tocca all'allenatore far rendere i giocatori. Aspetto fine stagione per dare giudizi definitivi”.