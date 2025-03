Intervistato da Radio Serie A in vista dell'evento che lo vedrà protagonista al Franchi sabato 22 marzo insieme a tanti grandi campioni, l'ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi ha parlato della gara di domani contro il Panathinaikos:

“E' una partita molto importante, in cui servirà fare un grande risultato. Sono fiducioso perché la Fiorentina gioca in casa, non c'è niente di più bello che vivere una notte europea davanti ai propri tifosi. Credo che in questa squadra ci siano dei calciatori d'esperienza che sanno cosa si deve fare in questi casi”.

“Le grandi squadre sanno ribaltare le situazioni”

“Non si tratta di giocare bene - continua Rossi - ma di essere uniti, compatti, con l'unico obiettivo che è quello di passare il turno. I grandi giocatori e le grandi squadre sono quelli che riescono a ribaltare i momenti difficili, domani la Fiorentina ha l'opportunità di farlo”.