Ricky Buscaglia, telecronista di DAZN che più volte ha commentato la Fiorentina in campionato, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La gara con la Juventus è importante per la classifica, ma prima i viola devono uscire indenni dal turno di Conference League. Essere eliminati agli ottavi e da un avversario come il Panathinaikos sarebbe inaccettabile. Palladino deve accelerare il processo di metamorfosi della squadra dopo il mercato invernale, ora servono risultati”.

“Gudmundsson resta un grande giocatore”

Poi è tornato su Napoli-Fiorentina: “Nei momenti bui bisogna prendere anche il più piccolo barlume di luce e aggrapparsi a quello. Penso sia quello che ha voluto fare Palladino in conferenza stampa. Poi, ovviamente, in generale il bicchiere è più vuoto che pieno. Gudmundsson? Gli infortuni gli hanno tolto continuità, ma resta un calciatore di altissimo livello”.