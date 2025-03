Lo storico allenatore Renzo Ulivieri ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento della Fiorentina: “L'inizio è stato positivo considerando che la squadra era in costruzione. A Napoli ho visto un buon Gudmundsson, quello che vorremmo vedere sempre. La Fiorentina deve pensare anche al suo recente passato, che è un passato importante, per scegliere di riscattarlo”.

“La classifica testimonia il lavoro di Palladino”

Poi ha aggiunto: “Palladino sta facendo un buon lavoro e la posizione in classifica lo testimonia. La Fiorentina ha ottenuto ottimi risultati e sono sicuro che si riprenderà, già a Napoli ho visto qualcosa di positivo. Credo che questa squadra non abbia un unico vestito, ma sia al contrario una squadra flessibile. Palladino sa come farla rendere al meglio”.

“I rapporti coi calciatori sono importanti”

Infine sui portieri: “Nella gestione di una squadra non ci sono solo gli aspetti tecnici, ma anche i rapporti coi calciatori. Palladino ha gli strumenti giusti per capire cosa prediligere nella singola partita e nel corso della stagione".