Piccinetti: "Palladino sta mandando in confusione il reparto difensivo. Se la Fiorentina gioca così male, il tifoso si disinnamora"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Menomale che ci sono partite come quella di domani, che tengono alta la tensione, e poi domenica arriva la Juventus in una sfida che sappiamo cosa significhi per Firenze. Palladino deve comunicare in una certa maniera, fa parte del suo ruolo. Il problema non è aver perso col Napoli, ma col Monza e col Verona, detto questo al Maradona non ho visto la bella Fiorentina che dice lui, al contrario una squadra preoccupante”.

“Palladino sta mandando in confusione la difesa”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina non sa difendere, né con la linea difensiva né con il centrocampo. Se io fossi l'allenatore non cambierei mai la difesa, invece Palladino ogni partita propone una difesa diversa. Succede poi che i giocatori vanno in confusione, basta vedere com'è entrato Pongracic a Napoli. Per adesso abbiamo visto qualche buona giocata individuale, ma mai un gioco di squadra, ma un affiatamento tattico tra i calciatori. Se la squadra gioca così male, il tifoso si disinnamora”.