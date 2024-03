Dodô: "Questa squadra è la mia seconda famiglia, posso solo ringraziare tutti. Abbiamo la testa per fare una gran partita anche a Bergamo"

Finalmente in campo dopo cinque mesi, Dodô al media ufficiale della Fiorentina ha commentato il suo ritorno:

"Tornare al Franchi è un’emozione molto grande, anche per la mia famiglia. Ora mancano due mesi a fine stagione ma l’obiettivo è continuare in campo. Ho giocato in altre squadre e questa è veramente una famiglia, è la mia seconda famiglia e sono molto contento di stare in mezzo ai miei compagni. Devo solo ringraziarli. Mi mostro sempre con il sorriso, questo è il mio modo per ringraziare la squadra, lo staff medico e la società.

Sapevo che una partita così sarebbe stata diversa da un allenamento, sono entrato in campo con la mentalità di fare quello che ho sempre fatto, dribbling, corsa ed è andato tutto come sperato.

Ora i quarti? L'anno scorso abbiamo perso due finali e la mentalità è diversa, sappiamo che errori abbiamo fatto e speriamo che vada diversamente.

L'Atalanta? Vediamo come va, anche in prospettiva della semifinale di Coppa Italia. La squadra ha la testa giusta per fare una grande partita".