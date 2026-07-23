La Fiorentina resta un’opzione per Mastantuono? Non solo il Fulham sul talento del Real Madrid. La situazione
La Fiorentina continua a tenere d’occhio Franco Mastantuono, arrivano conferme dalla Spagna. Come riporta AS, la società gigliata non perde di vista il classe 2007 argentino del Real Madrid, per cui i Blancos hanno aperto all’opzione prestito secco.
Non solo Premier League
Il Fulham resta un’opzione calda per Mastantuono, ma la Fiorentina segue con interesse il calciatore. Mastantuono, avendo passaporto italiano, potrebbe ancora arrivare senza occupare un posto da extracomunitario.
Il Real Madrid lo cederebbe con la soluzione annuale, per fargli trovare continuità e non svalutare l’investimento da 65 milioni di euro fatto la scorsa estate.
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