La Fiorentina si concentra su Alajbegovic e il Bayer spara altissimo. Mastantuono e Garnacho belle suggestioni ma...
La nuova missione del diesse della Fiorentina, Fabio Paratici, è quella di regalare almeno un esterno offensivo a Fabio Grosso nell'arco del periodo di ritiro in Inghilterra, che partirà venerdì pomeriggio. Lo scrive stamani La Nazione.
40 milioni
Un'impresa questa, tutt'altro che facile visto che, per il momento, i profili sondati dall'area tecnica hanno tutti una valutazione molto alta. Il ds ha concentrato la sua attenzione da un paio di giorni in particolare su Kerim Alajbegovic, esterno sinistro classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen: richiesta da 40 milioni di euro, bonus compresi. Il club viola non vuole spingersi oltre i 25 milioni non pare volersi spingere.
In Premier League
Il nome nuovo rimbalzato è poi quello di Franco Mastantuono, esterno destro argentino classe 2007 in forza al Real Madrid che tuttavia, dopo un sondaggio della Fiorentina, adesso sembra indirizzato alla Premier League. Campionato dove rimarrà anche Alejandro Garnacho che dopo essere proposto ai viola ha trovato un accordo con l'Aston Villa.