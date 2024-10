Nel proprio commento alla roboante vittoria della Fiorentina contro la Roma l’ex difensore viola Stefano Carobbi ha sottolineato a Toscana TV alcuni aspetti rilevanti dell’attualità della squadra gigliata, proiettandosi anche al futuro.

’Nella Fiorentina le doti di tutti vengono sfruttate al massimo’

“È davvero ottimo il fraseggio viola, i calciatori si trovano a meraviglia e con un passaggio riesce a proiettarsi a ridosso dell’area avversaria. Una squadra in cui vengono sfruttate al massimo le doti di tutti. L’attacco alla porta è notevole, anche in occasione del secondo gol di Kean pure Colpani era subito dietro la punta viola pronto a segnare, ci sono sempre 4-5 calciatori in area di rigore”.

“La parata di De Gea sulla punizione di Dybala è stata strepitosa. Bove è un calciatore di quantità e qualità, ha segnato un gol spettacolare e fornito un assist, preso un rigore. Fa cantare il pallone, dà veramente del tu alla sfera. Spesso si sbaglia pensando che se una squadra si libera di un calciatore che ha poco spazio è perchè sia poco buono, ma non è così. Adesso la Fiorentina deve andare a giocare Genova col giusto atteggiamento, non da prima della classe ma nemmeno rinunciando a sentirsi presuntuosa dentro”.

‘Ecco cosa serve per salire ancora di livello’

“La Fiorentina ha attualmente 12 giocatori di altissimo livello, e mi riferisco alla formazione titolare vista a Lecce più Beltran. A questa squadra per ambire ai vertici serve qualcosa in più a centrocampo dal mercato di gennaio: un calciatore che possa sostituire Adli o Cataldi. Richardson è bravo ma ci vorrebbe qualcun altro in grado di dare un contributo maggiore in copertura”.