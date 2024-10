Sul canale YouTube ‘Viva El Futbol’ l’ex attaccante italiano Antonio Cassano ha avuto modo di commentare anche le prestazioni di Moise Kean, pur continuando coerentemente a proclamarsi un non ammiratore della punta gigliata. Di seguito ecco cosa ha detto.

‘Non è il mio genere di giocatore ma Kean è in fiducia’

“A me Kean sembra un bravo ragazzo, è un bambino, è giovane, timido nel parlare. Non è il mio genere di giocatore, non mi esalta, ma ha umiltà e anche quando ha fallito il rigore col Milan ha poi fatto una prestazione seria. Ha lottato, sgomitato, attaccato la profondità, preso tanti falli e creato per i compagni. Non mi piace come tipo di giocatore, ma in questo momento è in fiducia e Firenze è una piazza che se ti prende nel verso giusto riesci ad andare oltre e a Kean in questo momento sta succedendo questo. La Fiorentina gioca in base a lui e ha la completa fiducia dell’allenatore”.

‘Preferisco Beltran a Kean, anche se…’

“Non va in prima pagina sui giornali ma uno dei migliori in campo contro la Roma è stato Beltran. Ha fatto l’assist per l’1-0 di Kean, ha segnato il rigore del 2-0. A me piace molto più Beltran di Kean e lo ribadisco”.