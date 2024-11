Il Mondiale per Club modifica il calciomercato: anche la Lega Serie A aderisce all'aggiunta di una nuova finestra estiva

Nei giorni scorsi la Fifa ha infatti comunicato ufficialmente, con una nota pubblicata attraverso i propri portali, che consentirà alle associazioni affiliate di tutti le squadre che prenderanno parte al Mondiale per club di aprire una finestra di mercato extra nei primi giorni di giugno rispetto a quella già prevista e che si aprirà come di consueto il 1° luglio.

Arrivano novità in vista del Mondiale per club

E per questo motivo, nel corso della riunione del Consiglio federale di quest’oggi non c’è stata l’occasione per selezionare la data per l’elezione del presidente della FIGC . Durante l’assemblea del Consiglio federale che si è tenuta nella giornata odierna, la Federcalcio ha autorizzato l’apertura di una finestra di mercato aggiuntiva in programma dal 1° al 10 giugno 2025, legata alla partecipazione di Juventus e Inter alla nuova Coppa del Mondo per Club. E la cosa estesa a tutti i club italiani, non soltanto a quelli impegnati nella competizione.

Una soluzione che sembra essere tardiva

In sostanza, l’organo di governo del calcio mondiale non ha previsto un regolamento ad hoc per i calciatori in scadenza di contratto, ma ha deciso di lasciare la gestione dei singoli casi alle parti, come ad esempio nel caso dell’operazione che ha portato Thiago Djalo dalla Juventus al Porto.