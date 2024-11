Martinelli: "Da tifoso questa Fiorentina mi sta facendo sognare. E' pazzesco che De Gea venga a chiedermi consigli prima delle partite"

Nella lunga chiacchierata ai canali ufficiali della Fiorentina, Tommaso Martinelli ha parlato anche di aspetti piu personali della sua esperienza in prima squadra: dai momenti piu belli a quelli meno gratificanti, con sullo sfondo un rapporto speciale con la città di Firenze ed i tifosi viola. Questo un estratto:

“Conosco ogni particolare di Firenze, la gente, la curva... Questo vale tanto. Io para rigori? Sì mi chiamano così. E' pazzesco che un campione come De Gea prima delle partite venga a chiedermi consigli o il mio parere su questo fondamentale. David è veramente una persona ottima. La gente lo vede in campo, ma anche fuori è veramente il top”.

“Il momento piu bello è stato l'esordio. Barne è stato fondamentale per me”

Ha anche sottolineato i momenti piu importanti, nel bene e nel male, della sua carriera in viola: “Il momento più bello? L'esordio assolutamente. Momenti brutti? Non saprei che dire, sto bene e sono felice. Arrivo al Viola Park e mi alleno felice. Barone? Per me è stato fondamentale, lo porterò sempre nel cuore perché mi ha dato tanto. Ci manca, perché era sempre con noi. Il suo ricordo rimarrà sempre in me e nella Fiorentina”.

“La Fiorentina sta facendo sognare anche me da tifoso. Se serve sono pronto”

Ha poi concluso rispondendo alla domanda su quali siano i suoi sogni personali: “Non li dico, però uno sarebbe parare un rigore sotto la Fiesole. Vorrei esultare sotto la curva dopo una grande parata o un rigore. La Fiorentina di oggi? Sta facendo sognare anche me, da tifoso. Speriamo di arrivare il più in alto possibile. Se serve, io ci sono”.